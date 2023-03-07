Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri vatandaşlar yararına düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması’nda sahne aldı.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri vatandaşlar yararına düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması’nda sahne aldı.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi çerçevesinde piyano kursu eğitimi alan öğrenciler, düzenlenen ve depremzede vatandaşlar yararına bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması’na katıldı. Bursa’da gerçekleştirilen, Bilecik ve Bilecik Belediyesi’nin en güzel şekilde temsil edildiği programda kursiyerlerden Ayşe Rana Özkan, Aslı Şentürk, Defne Çamoğlu ile yarışmalara finalist olmaya hak kazanan Rana Kızılkaya, performans sergiledi.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Sanat Akademisi Piyano Kursu öğrencilerimiz; depremzede vatandaşlarımızın yararına düzenlenen 3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması için Bursa’da. Festival sonucu İzmir’de düzenlenecek olan programa davet edilen öğrencilerimiz; Ayşe Rana Özkan, Aslı Şentürk, Defne Çamoğlu ile yarışmalara finalist olarak katılmaya hak kazanan Rana Kızılkaya’yı yürekten kutluyoruz” İfadeleri kullanıldı.