Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenlerinden piyano dersleri alan öğrenciler Bursa’da hünerlerini sergiledi.

Bursa’da düzenlenen 5. Uluslararası Genç Yıldızlar Müzik Festivalinde aynı zamanda Bilecik’i temsil eden genç müzisyenleri Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da yalnız bırakmadı. Eşi Berat Subaşı ile programa katılan Başkan Subaşı kızı Asya Subaşı ve diğer müzisyenlerin performansını da izledi.

"Çocuklarımızı sanat ve bilimle yetiştirerek geleceğe hazırlıyoruz"

Etkinlik hakkında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Sevgili ailelerimizin Sanat Akademimize emanet ettiği güzel çocuklar, Bursa’da düzenlenen 5’inci Uluslararası Genç Yıldızlar Müzik Festivalinde şehrimizi temsil etti. Çocuklarımızı sanat ve bilimle yetiştirerek, akıl ve mantığın ışığında geleceğe yürütmek için var gücümüzle arkalarında durmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.

Başkan Subaşı ayrıca Eğitmen Saltanat Sadvokassova ile çocuklarını Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenlerine emanet eden ailelere de teşekkür etti.