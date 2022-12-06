Zonguldak ‘in Devrek ilçesinde Otizmli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları anlatmak ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sanal gözlük takan katılımcılar, çevresine otizmli bireylerin gözünden baktı. Etkinliği düzenleyen Sibel Toplu; "Bugün burada sizlere otizmli bir çocuk dış dünyayı nasıl algılar, otizmli çocukların gözlerinden bakarak empati duygunuzu arttırmak ve sizleri sağ duyulu olmaya davet ediyorum" dedi.

Zonguldak ‘in Devrek ilçesinde Otizmli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları anlatmak ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sanal gözlük takan katılımcılar, çevresine otizmli bireylerin gözünden baktı. Etkinliği düzenleyen Sibel Toplu; "Bugün burada sizlere otizmli bir çocuk dış dünyayı nasıl algılar, otizmli çocukların gözlerinden bakarak empati duygunuzu arttırmak ve sizleri sağ duyulu olmaya davet ediyorum" dedi.

Sibel Toplu tarafından hazırlanan ve toplumda farkındalık oluşturmak için yapılan etkinliğe katılan Devrek Kaymakamı Ümit Altay, protokol üyeleri ve vatandaşlar sanal gözlükle hazırlanan videoları izleyerek ve ellerini maviye boyayıp al ilerini bırakarak destek oldu. Otizmli bir birey annesi olarak otizmli bireylerin maruz kaldığı günlük sorunlar ve toplumda onlara karşı olan önyargının yılması gerektiğini belirten Toplu; "İngiltere ve Türkiye’de çekilen videoları gerekli yazılım programları ve düzenlemelerle 3D’ye dönüştürerek sanal gerçeklik gözlükleri alarak sizleri de bu deneyime ortak etmek istedim" dedi.

Çevredeki özel çocuk annelerine destek veren Sibel Toplu velileri bilgilendirerek şöyle dedi:

"Ben bir otizmli çocuk annesiyim. Otizmli oğlumun dünyasını merak ediyordum. Bu proje benim hayalimdi. Dünyada otizmli bir çocuğun gözünden bakmak nasıl bir duygu ve his bunları herkesin bilmesini onların yaşadıkları zorlukları görmelerini istedim. Bu proje daha önce buralarda hiç yapılmadı benim amacım burada onların gözlerinden nasıl bir hayat yaşadıklarını herkesin deneyimlenesiniz istedim. Devrek’te başlattık Zonguldak ilimizde ve diğer tüm illerde projemizi sunacağız."

Etkinliğe katılan Devrek Kaymakamı Ümit Altay da "Sanal gözlükle videoları izlerken bir sıkışmışlık, bunalma. Çok sesli gürültülü bir ortam vardı. Sürekli üzerine gelen nesneler aşırı gürültü algılama. Bir kabus yaşarsınız. Sürekli insanın onu yaşadığını düşünün. Dünyayı o şekilde algıladığını düşünün. Sibel Toplu’da teşekkür ediyorum böyle bir projeye imza attığı için" diye konuştu.