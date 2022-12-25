Çorum’un Sungurlu ilçesinde belediye tarafından hazırlanan ’360 derece sanal tur’ ile vatandaşın Sungurlu’daymış gibi hissedeceği proje yoğun ilgi görüyor.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde belediye tarafından hazırlanan ’360 derece sanal tur’ ile vatandaşın Sungurlu’daymış gibi hissedeceği proje yoğun ilgi görüyor.

Sungurlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yaptırılan ’360 derece Sanal Sungurlu Turu’ görenleri hayrette bırakıyor. Hazırlanan Sanal Tur’da Sungurlu Genel Görünümün yanı sıra, belediye çalışmaları, kültür ve tarihi yerler, Manastır manzarası ve hologram anlatımlar yer alıyor.

İlçeyi sanal dünyada ziyaret etmek isteyenler ’https://filedn.eu/ldUf8rpLnIApoXKIBoth25S/Belediyeler/sungurlu/’ adlı linke tıkladıklarında kendilerini ilçedeymiş gibi hissedecekler.