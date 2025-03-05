Kartepe Sanat Evi’nde Ramazan ayına özel kurulan sanal gerçeklik deneyimiyle vatandaşlar, kutsal toprakları görme fırsatı yakalıyor.

Kartepe Belediyesi’nin kente kazandırdığı Sanat Evi, Ramazan ayına özel birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ramazan Sokağı’ndan Geçmişten Geleceğe Kâbe Fotoğrafları Sergisi’ne, sanal gerçeklikle kutsal toprakları ziyaret deneyiminden çeşitli Ramazan atölyelerine kadar geniş bir program ziyaretçileri bekliyor. Çocuklar için Hacivat-Karagöz kukla yapımı ve ahşap kandil boyama atölyeleri düzenlenirken, yetişkinler seramik kandil yapımı ve çini tabak boyama gibi etkinliklerle geleneksel sanatları deneyimleyebiliyor.

Ramazan ayı boyunca her hafta sonu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde çocuklara özel eğlenceli ve öğretici programlar gerçekleştiriliyor. Saat 13.00’te tiyatro oyunları sahnelenirken, saat 15.00’te ise Ramazan ruhunu yansıtan renkli etkinlikler yapılıyor.

Sanat Evi’ni ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da, sanal gerçeklik gözlüğü ile kutsal toprakları görme fırsatı buldu. Kocaman, "Ramazan’ın ruhunu derinlemesine hissedebileceğiniz sıcak ve samimi bir mekan olan Kartepe Sanat Evi, sanatın, teknolojinin ve huzurun bir araya geldiği eşsiz bir nostaljik atmosfer sunuyor. Bu anlamlı mekanda Ramazan’ın bereket ve güzelliklerini hep birlikte paylaşmaya davetlisiniz. Tüm hemşehrilerimizi bu özel zamanı birlikte yaşamaya bekliyoruz" dedi.