Aydın’da sanal gerçeklik senaryolarıyla, madencilik sektöründe muhtemel iş kazalarının önüne geçilecek.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından yürütülen “İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik Projesi” çerçevesinde Sürdürülebilir Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı gerçekleştirildi. AYTO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda madencilik sektöründe muhtemel iş kazalarında işveren açısında yeni getirilen hukuki yaptırımlar, adli süreç ve kaza anında izlenecek yollar, iş güvenliğinde iyi uygulama örnekleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde sanal gerçeklik kullanımının sağladığı avantajlar konuşuldu.

Maden sektöründe uyumlu stratejiler geliştirerek ve iş sağlığı, güvenliği şartlarını geleneksel yöntemler yerine sanal gerçeklik ile ele alarak bu alanda yaşanan iş kazalarının ve can kayıplarının önlenmesine katkı sağlamak hedefiyle hayata geçirilen ve AYTO tarafından yürütülen proje ile işverenlerde iş sağlığı kültürünün artırılması ve teknolojik araçların kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Metalik maden yatakları açısından zengin olan ve 11 ilçesinde açık ocak madenciliği yapılan Aydın’ın, madencilik sektörüne marka illerden olması amacıyla sektörün sorunlarının da görüşüldüğü çalıştayın ilk oturumunda katılımcılara, Uzman Avukat Hakan Eriş tarafından hukuki ve adli süreçler ile ilgili bilgiler verildi. Çalıştayda konuşmacı olarak yer alan A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Aykut Akdemir, iş sağlığı ve güvenliği konularında anlatım gerçekleştirirken, Yapay Zeka Mühendisi Ediz Karaali tarafından da madencilik sektöründe sanal gerçekliğin kullanımı ve avantajları konularında sunum gerçekleştirildi.

Aydın’ı “En güvenilir marka maden kenti” haline getirmek mottosuyla gerçekleştirilen çalıştaya Aydın’da madencilik sektörünün temsilcileri ve paydaşları katıldı.