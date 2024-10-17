Samsun’da toplu taşıma hizmeti veren SAMULAŞ ile yetkili sendika arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca grev kararı alındı. İşyerine grev yazısını asan sendika, resmi olarak İŞKUR’a da kararı bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası’nın (Demiryol-İş) sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar anlaşma sağlanamadı. Sendika, SAMULAŞ’ta grev kararı alındığını duyurdu. 6356 sayılı Kanun’un 60. maddesi gereğince grev ilan ettiklerini belirten Demiryol-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Feyzullah Duman, grev ilanını İŞKUR’a da ilettiklerini söyledi.

“Çok az bir fark kaldı, belediye yönetiminden hassasiyet bekliyoruz”

Duman, "4 aylık süreç içerisinde toplu sözleşme görüşmelerini yaptık. Bugün itibarıyla herhangi bir anlaşma söz konusu olmadığı için grev kararı aldık. Grev kararımızı da işyerine astık. Şimdi süreç devam ediyor. İlerleyen zamanda eğer belediye ya da SAMULAŞ’tan anlaşma yolunda bir cevap gelirse anlaşmaya varmaya açığız. Anlaşma olmazsa toplu taşımada grev kararını uygulamaya alabiliriz. Bu kararı da anlaşmaya bağlı olarak alabiliriz. Yaklaşık 10’un üzerinde maaş statümüz var. Hepsinde maaşlar farklı. Gelinen nokta itibarıyla SAMULAŞ’ın bize teklif ettiği rakam ile bizim istediğimiz rakam arasında çok az bir fark kaldı. Bu konuda belediye yönetiminden hassasiyet bekliyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında yarın bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.