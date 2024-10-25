Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden (SBB) SAMULAŞ bünyesinde çalışan 780 personele müjdeli haber geldi. Buna göre işçi maaşı ikramiye dahil 2025 Ocak ayı itibariyle yüzde 15 vergi diliminde 45 bin 498 TL’ye çıktı.

SBB çatısı altında toplu taşıma hizmeti sunan Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. Tic. A.Ş (SAMULAŞ) bünyesinde 780 çalışanı ilgilendiren 2024 – 2026 dönemi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Demiryol-İş Sendikası ile imza altına alarak sonuçlandırıldı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile evli, eşi çalışmayan ve çocuklu personelde en düşük işçi maaşı ikramiye dahil 2025 Ocak ayı itibariyle yüzde 15 vergi diliminde 45 bin 498 TL’ye çıktı. Ayrıca, 2024 yılı Ağustos ayından itibaren çalışanların maaşlarına ilk beş aylık dönemde ortalama yüzde 27 oranında, diğer altı aylık dönemlerde ise enflasyon oranında artış sağlanacak.

“Tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun”

Daha güçlü Samsun hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Belediyemiz bünyesinde birlikte yol yürüdüğümüz tüm mesai arkadaşlarımızla ‘daha ileri Samsun’ vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gücümüzü değerli mesai arkadaşlarımızdan alıyoruz. Bu noktada da SAMULAŞ bünyemizde çalışan arkadaşlarımızı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmemizi imzaladık. Çalışanlarımızın yevmiyelerini altışar aylık dönemlerde enflasyon oranında artırıyoruz. Yeni dönemde de çalışanlarımızın eğitime devam eden çocuklarına, her eğitim-öğretim dönemi başında, öğrenim kademesi ayrımı yapmaksızın, brüt bin TL ile 3 bin TL arasında değişen eğitim desteğini, özel gereksinimli çocuğu olan çalışanlarımıza, yılda bir defa brüt 5 bin TL eğitim desteğini uygulamaya geçiriyoruz. ’Parlayan Şehir, Gururla Samsun’ hedefimize tüm mesai arkadaşlarımıza hep birlikte bir ahenk ile ulaşacağız. Bir kez daha tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.