Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 82 üniversite öğrencisinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu olayla ilgili açıklama yapan Samsun Üniversitesi (SAMÜ), “Yaşanan bu durumun nedenleri üzerinde detaylı bir inceleme başlatılmış olup, gereken adımlar atılacaktır. Eğer böyle bir sonuç çıkarsa da bu üniversitemizden değil muhtemelen dış etkenlerden kaynaklanmış olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Çelişkili açıklama: "Olmamış, bir gün sonra olmuş, 27 kişi, inceleme başlatıldı, dış etkenler"

SAMÜ Rektörlüğü imzalı yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

“Üniversitemiz yemekhanelerinde yemek yiyen binlerce öğrencimiz ve akademik, idari personelimizden sağlık konusunda hiçbir şikâyet almadık. Aynı yemek hizmetini alan Canik ve Kavak Kampüslerimizde hiçbir şikâyet olmadığı gibi Ballıca Kampüsümüzde de aynı yemekhanede hizmet alan Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizden hastanelere başvuran veya bize şikâyetini aktaran hiçbir öğrencimiz olmamıştır. Öğrencilerimizin halsizlik ve mide bulantısı şikâyeti üniversitemizin yemekhanesinde 24 Ekim öğlen yemek yedikten sonra değil aradan bir gün geçtikten sonra olmuştur. Kaldı ki halsizlik şikâyeti yaşayan öğrencilerimizden bazıları da 24 Ekim günü üniversitemiz yemekhanesinde yemek yememiştir. Yirmi yedi öğrencimizin mide bulantısı ve halsizlik şikâyeti üzerine kendilerinin muayene edilebilmesini temin etmek maksadıyla sağlık ekiplerimizle irtibata geçilmiş ve öğrencilerimizin sağlığı için alınması gereken bütün önlemler bizzat rektörlüğümüz refakatinde ivedi bir şekilde alınıp gerekli işlemler titizlikle yürütülmüş ve öğrencilerimiz gerekli kontroller yapıldıktan sonra üniversitemiz yetkililerinin refakatiyle ikametgâhlarına bırakılmıştır. Yaşanan bu durumun nedenleri üzerinde detaylı bir inceleme başlatılmış olup, gereken adımlar atılacaktır. Ancak, tekrar belirtmek isteriz ki üniversitemizde yaşanan bu hadisenin bir gıda zehirlenmesi olup olmadığı yapılacak incelemeden sonra ortaya çıkacaktır. Eğer böyle bir sonuç çıkarsa da bu üniversitemizden değil muhtemelen dış etkenlerden kaynaklanmış olacaktır."

Dereci: "Bizden kaynaklı bir problem olduğunu düşünmüyorum”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise “İnceleme yapılıyor. Araştırmalar devam ediyor. Böyle bir durumun nereden kaynaklandığını bilmiyoruz. Yemeklerin numunelerini de yolladık. Bizden kaynaklı bir problem olduğunu düşünmüyorum” dedi.

82 öğrenci hastaneye başvurdu

SAMÜ Ballıca Kampüsü’ndeki yemekhane ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 19 Mayıs Yurdu yemekhanelerinde yemek yiyen üniversite öğrencileri bir süre sonra fenalaştı. Yedikleri tavuk, etli kuru fasulye, pilav ve garnitürden sonra halsizlik, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıkan öğrencilerin bazıları kendi imkanları bazıları da ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, zehirlenme şüphesiyle müdahale edilen öğrencilerden 47’sinin KYK’da, 35’inin SAMÜ yemekhanesinde yemek yediği öğrenildi.