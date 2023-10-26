Samsun’da 19 Mayıs ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Ballıca Kampüsü ile KYK yurdu yemekhanelerinde yedikleri yemekten sonra fenalaşan öğrenci sayısının 82 olduğu ortaya çıktı.

SAMÜ Ballıca Kampüsü’ndeki yemekhane ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 19 Mayıs Yurdu yemekhanelerinde yemek yiyen üniversite öğrencileri bir süre sonra fenalaştı. Yedikleri tavuk, etli kuru fasulye, pilav ve garnitürden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıkan öğrencilerin bazıları kendi imkanları bazıları da ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle müdahale edilen öğrencilerden 47’sinin KYK’da, 35’inin SAMÜ yemekhanesinde yemek yediği öğrenildi. Öğrencilerin hepsinin taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

Yemeklerin Canik ilçesindeki özel bir firmadan temin edildiği bildirildi.