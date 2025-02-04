Samsun’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Samsun’da mevsim normalleri üzerinde seyreden ve dün 14 derece olan hava sıcaklığı, gece saatlerinden itibaren kuzeyden esen rüzgar ve yağmurla birlikte bugün 6 dereceye düştü. Olumsuz hava şartları sahil kesiminde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde kendini gösterdi.

Kentin iç bölgelerinde yer alan Asarcık, Ladik, Kavak, Havza, Vezirköprü ve Ayvacık ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili. Kar düşen bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat, kar tutkunları için görsel bir şölen sundu.

Kar yağışının, özellikle yüksek bölgelerde ulaşımı olumsuz etkileyebileceği, bu yüzden sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.