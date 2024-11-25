Samsun’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda Samsun-Ankara karayolu beyaza büründü.

Samsun şehir merkezinde zaman zaman karla karışık yağmur olarak etkili olan yağışlar, yükseklerde ise kar şeklinde devam etti. Önceki gün başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte, ağaç dalları kar örtüsüyle kaplanarak görsel bir şölen sundu. Samsun-Ankara karayolunda seyahat eden araçlar, bembeyaz manzaralar eşliğinde yolculuk yaptı.

Karın bereket olduğunu belirten vatandaşlar, bu doğal güzellikten duydukları memnuniyeti ifade etti. Karın, hem doğayı güzelleştirdiğini hem de çevreye huzur verdiğini anlatan vatandaşlar, bu sene kışın geçen yıllara göre daha erken başladığını söyledi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ise kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.