Yeşilin ve mavinin en güzel tonlarına sahip Çarşamba Orman Park misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Samsun’un yeni turizm merkezi olan Çarşamba Orman Parkı; berrak sahili, yemyeşil çamlık alanı ve meşhur Çarşamba pidesinin tanıda bakacağınız mekanları ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde fıstık çamları içerisinde, kuş sesleri ile bezenmiş şehir yaşantısından uzak, sakin ve masmavi sahili ile görenleri kendine hayran bırakan Çarşamba Orman Parkı ziyaretçilerin yeni gözde mekânı oluyor. Çarşamba Belediyesi tarafından Hürriyet-İstiklal mevkisinde bulunan 50 hektarlık alanda B tipi mesire alanı olarak hayata geçirilen Çarşamba Orman Parkı; Samsun merkeze 35 km uzaklıkta 40 dakikalık bir mesafede, Çarşamba’ya ise 20 km mesafede yaklaşık 30 dakikalık bir uzaklıkta bulunuyor.

Çarşamba Belediyesince Çarşamba Orman Parkı ile insanların aileleriyle, sevdikleriyle birlikte hoşça vakit geçirebileceği, kültürel faaliyetlerin yanı sıra birçok spor branşıyla ilgilenebilecekleri büyük bir merkez vatandaşların hizmetine kazandırıldı. Karadeniz Bölgesi’nin en geniş kumsal bantlarından birine sahip olan bu alan, aynı zamanda içerisinde yer alan fıstık çamları ile eşsiz bir doğal güzelliği de içerisinde barındırıyor. Ziyaretçiler, aileleri ile birlikte doğal güzelliklerin arasında; serpme kahvaltı, fast-food yiyecekler, pide, ızgara ve günlük tatlı çeşitlerinin tadını çıkartabiliyorlar.

Çarşamba Orman Parkı’na ziyaretçi akını

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mız doğal güzellikleri, tarihi unsurları, cana yakın insanı ile kendine müstesna, çok özel ve güzel bir ilçe. Yeşilırmak’ın o eşsiz manzarasında, yemyeşil ağaçların arasında görenin bir daha bakmak isteyeceği birbirinden güzel yerlerimiz mevcut. Çarşamba Orman Parkımız da Samsun şehir merkezine 35 km mesafede olan 50 hektarlık alanda hayata geçirdiğimiz bir mesire alanı. Bu alanda Karadeniz Bölgesi’nin en geniş kumsal bantlarından birine sahibiz. Fıstık çamları ile bezenmiş kuş seslerinin eksik olmadığı; yürüyüş yolları, piknik alanları, sahili, kumsalı, Çarşamba pidesinin tadına varabileceğiniz mekanlar ve dahası ile Orman Parkımız tam bir turizm merkezi haline geldi. Çarşamba’mız böyle bir alana ihtiyacı olduğunun farkındaydık, doğal güzelliklerimizi, kentimizi daha da güzel tanıtmak, ilçemizi bir turizm merkezi haline getirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Çarşamba Orman Parkımız hem yöre halkımız, Çarşambalı kardeşlerimiz tarafından hem de çevre il ve ilçelerden Çarşamba’yı gezmeye, görmeye gelen vatandaşlarımız tarafından çokça sevildi. Orman Parkımızda ilerleyen zamanlarda çeşitli festivaller, organizasyonlar düzenlemeyi planlıyoruz. Orman Parkı’mız çam ağaçlarının arasında, özgürce nefes alıp kuş sesleri eşliğinde eşsiz manzaranın tadını çıkarabileceğimiz bir yer. Hemşehrilerimiz aileleri ve sevdikleriyle gelip pikniklerini yaparak güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Bir yandan da çalışmalarımız devam ediyor, çalışmalarını bitirdiğimiz alanları hemen vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çarşamba Orman Parkında çalışmalarımızın tamamı bittiğinde; kır lokantası, yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, çocuk oyun parkları, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri, kamp alanları, gençlerin ve sporseverlerin doğa sporları, plaj sporu turnuvaları, festivaller gibi birçok etkinliğe katılabilecekleri bir alan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte plaj voleybolu, futbolu gibi birçok spor branşının turnuvaları da vatandaşlarımızla buluşuyor. Çarşamba’mıza böyle güzel ve önemli bir alanı kazandırdığımız için hem mutlu hem de gururluyuz” diye konuştu.