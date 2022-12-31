Samsun’un tek kadın lastik tamir ustası olan 1 çocuk annesi İlknur Yavuz (38), mesleğinde erkeklere taş çıkartıyor.

Samsun’un tek kadın lastik tamir ustası olan 1 çocuk annesi İlknur Yavuz (38), mesleğinde erkeklere taş çıkartıyor.

Kış mevsimiyle birlikte araçlardaki lastik değiştirme işlemleri çoğaldı. Araçlarının lastiklerini kışlık lastiklerle değiştirmek isteyen vatandaşlar, Samsun’da karşılarına çıkan kadın lastik tamir ustasını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hemcinslerinin aksine fiziksel olarak erkekleri bile zorlayan lastik tamirciliği mesleğine başlayan İlknur Yavuz, kısa sürede öğrendiği işte erkeklere taş çıkartıyor.

“Lastik tamircisi olduğumu görenler şaşırıyor, eşlerine bahsediyorlar”

Kendisini gören vatandaşların kadın lastik tamircisi gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden İlknur Yavuz, “Lastik tamirciliğini ve çalışma ortamını sevdim. Hareketli ve ağır ama güzel bir iş. Yapmak istedikten sonra herkes yapabilir. Kadın lastik tamircisini gören müşterilerden çok güzel geri dönüşler alıyorum. Beni gören erkek müşteriler önce çok şaşırıyor. Sonrasında da, ‘Bravo, eşlerimizi getirelim onlar da seni görsünler’ diyorlar. O da bana yetiyor. Bu işi yapmak çok güzel bir dünya. ‘İş bulamıyorum, iş beğenmiyorum’ diyen varsa buraya gelsin ve ondan sonra tekrar iş beğenmediğini söylesin. İş her yerde var. Lastikçi olmayı patronlarım iyi olduğu ve çalışma ortamı güzel olduğu için kabul ettim. Lastik ustalığından önce birçok sektörde çalıştım. 3 aydır da lastik tamiri ve değiştirme işlemi yapıyorum” dedi.

“Önceden 1 lastiği yarım saatte değişiyordum şimdi 5 dakikada”

İşinde 3 ay geçirmesine rağmen ustalaşmaya doğru gittiğinin altını çizen Yavuz, “Benim için zor diye bir iş yok. Temizlikte çalıştım, çocuk baktım. Yapmak isteyene zor iş yok. Çalıştığım meslekler arasında en zoru bu ama burası da çok keyifli geçiyor. İşimi yaparken eğleniyorum. Burada gelen araçları lifte alıyorum, lastik sökme-takma, tamir ve balans ayarı yapıyorum. İnşallah bu işimi devam ettirmek istiyorum. İşe ilk başladığımda lastikleri araca takarken çok zorluk çekiyordum. Çünkü delikleri tutturamıyordum, bijonları tutturamıyordum. Kısa sürede işin tekniğini öğrendim. İlk işe başladığımda 1 lastik değişimin yarım saati buluyordu. Şimdi ise 5 dakikada lastik değişimi yapıyorum” diye konuştu.

“İlk kez bir kadın lastik tamircisi gördüm”

Hayatında ilk kez kadın bir lastik tamircisi gördüğünü belirten Mustafa Kuran ise “Aracımın patlayan lastiğini yaptırmak için tamirciye geldim. Lastik tamir ustaları hep erkek olduğu için kadın görünce şaşırdım. Ekmek parası ve çok saygı duydum. Demek ki kadınlar da bu işi yapabiliyormuş. Öncesinde bu işleri sadece erkekler yapar sanıyordum” şeklinde konuştu.