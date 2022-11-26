Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın Samsun’daki ailesine acı haberin ulaşmasının ardından babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın Samsun’daki ailesine acı haberin ulaşmasının ardından babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Acı haber yetkililer tarafından şehidin Samsun’un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen baba Ali ve anne Zübeyde Yıldız büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan, 1 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın (25) 5 yıldır uzman çavuş olduğu, 2 gün önce de sözleşmesini yenilediği öğrenildi. Şehidin babaevine dev Türk bayrağı asılırken, yakınları ise taziyeleri kabul ediyor.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Vezirköprülü hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” denildi.

Şehidin cenazesinin ne zaman toprağa verileceği ise henüz açıklanmadı.