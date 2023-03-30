Katıldıkları turnuvadan altın ve gümüş madalyalarla dönen özel sporcular, Samsun’un milli gururları oldular.

Tunus’ta 4-9 Şubat tarihleri arasında yapılan Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Eleme Turnuvası’nda, Samsunlu Para Atletizm Milli Takımı özel sporcuları, Tokyo 2020 Oyunları 4.’sü Esra Bayrak uzun atlamada altın madalya, Tokyo 2020 6.’sı Fatma Damla altın ve gülle atmada Eda Yıldırım gümüş madalya kazandılar. Başarılı sporcular antrenörleri Aytunç Göz ve Sinem Yıldırım’la birlikte Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’yi ziyaret ettiler.

“Başarılı sporcular gurur kaynağımız”

Makamında ağırladığı başarılı sporcuları tebrik eden Feyzullah Dereci, “Başarılı sporcular, ilimizin ve ülkemizin her zaman gurur kaynağı olmuşlardır. Sporcularımıza antrenörlerimize bundan sonraki katılacakları şampiyonalarda başarılar diliyorum. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporun tabana yayılması ve başarılı sporcuların sayısının artması için her zaman elimizden gelen en iyi imkanları sunmak için gayret ediyoruz” dedi.