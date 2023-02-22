Samsun’da ocak ayında polis bölgesinde meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 401 kişi ise yaralandı.

Samsun’da ocak ayında polis bölgesinde meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 401 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılında birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Ocak ayında Samsun’da toplamda 289 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. 405 ise maddi hasarlı kaza yaşandı. Kazalarda 2 kişi hayatı kaybetti, 401 kişi yaralandı.

Türkiye geneli 185 kişi hayatını kaybetti

Türkiye genelinde ise ocak ayı içerisinde yerleşim yerleri içerisinde 34 bin 123, yerleşim yeri dışında 5 bin 817 olmak üzere toplamda 39 bin 940 kaza meydana geldi. Bu kazaların 151’i ölümlü, 14 bin 821’i yaralanmalı, 24 bin 968’i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Meydana gelen kazalarda 185 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 169 kişi yaralandı. Ocak ayında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazaların 787’si karşılıklı çarpışma, bin 566’sı arkadan çarpma, 4 bin 800’ü yandan çarpma, 214’ü duran araca çarpma, 89’u zincirleme çarpışma, 97’si çoklu çarpışma, 829’u cisim ile çarpışma, 2 bin 522’si yayaya çarpma, 50’si hayvana çarpma, bin 672’si devrilme veya savrulma, bin 894’ü yoldan çıkma, 111’i araçtan insan düşmesi, 5’i araçtan cisim düşmesi, 139’u ise park etmiş araca çarpma şeklinde gerçekleşti. Ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olan unsurlar ise 15 bin 881’i sürücü, bin 584’ü yaya, 133’ü yolcu, 179’u araç, 52’si ise yol olarak kayıtlara geçti. Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların cinslerine bakıldığında ise 406’sını bisiklet, 3’ünü at arabası, 798’ini motorlu bisiklet, 4 bin 149’unu motosiklet, 12 bin 559 otomobil, 635’ini minibüs, 3 bin 763’ünü kamyonet, 471’ini kamyon, 598’ini çekici, 532’ini otobüs, 89’unu traktör, 5’ini arazini taşıtı, 53’ünü özel amaçlı, 22’sini iş makinesi, 19’unu ambulans, 13’ünü tanker, 6’sını tren, 8’ini tramvay ve 403’ünü diğer taşıtlar oluşturdu.