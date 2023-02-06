SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’un nüfusu 2011 yılından itibaren ilk kez düşerek 1 milyon 368 bin 488 kişi oldu.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’un nüfusu 2011 yılından itibaren ilk kez düşerek 1 milyon 368 bin 488 kişi oldu.

TÜİK, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,5’ini erkekler, yüzde 50,5’ini kadınlar oluşturdu.

Samsun’un nüfusu 2011 yılında 1 milyon 251 bin 729 kişi olarak belirlenmişti. Nüfus 2011 yılından 2022 yılına kadar sürekli olarak arttı. 2021 yılında 1 milyon 371 bin 274 kişi olan nüfusu 2 bin 768 kişi azalarak, 1 milyon 368 bin 488 kişi oldu.

Yabancı nüfus verilerinde ise Samsun’da 2021 yılında 39 bin 912 olan yabancı sayısı, 2022 yılında 28 bin 655’e düştü. Bölge illerinden Amasya’da yabancı sayısı 3 bin 929 kişi, Çorum’da 8 bin 486 kişi, Ordu’da 7 bin 360 kişi, Sinop’ta 2 bin 156 kişi ve Tokat’ta 7 bin 95 kişi olarak kayıtlara geçti.

Bölge illerinden Amasya’nın 2022 yılı nüfusu 338 bin 267 kişi, Çorum’un nüfusu 524 bin 130 kişi, Ordu’nun nüfusu 763 bin 190 kişi, Sinop’un nüfusu 220 bin 799 kişi ve Tokat’ın nüfusu da 596 bin 454 olarak açıklandı.

Ayrıca Türkiye’de ortanca yaşı en yüksek il 43,5 yaş ortalaması ile Sinop oldu.