Samsun’un kurucu Büyükşehir Belediye Başkan Muzaffer Önder, vefatının 19’uncu yılında anıldı.

CHP Samsun İl Başkanlığı tarafından, 19 yıl önce hayatını kaybeden kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder için anma programı düzenlendi. Anma programları, Muzaffer Önder’in Samsun’da adını taşıyan parktaki anıtı önünde, Kolay Mahalle Meydanı’nda ve mezarı başında yapıldı.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, yaptığı açıklamada, Muzaffer Önder’in 1933 yılında Bafra’da dünyaya geldiğini, 1977-1980 yıllarında 16. Dönem Samsun Milletvekili olduğunu, 1989 - 1999 yılları arasında Samsun’un kurucu büyükşehir belediye başkanlığını yaptığını, 2005 yılında ise hayatını kaybettiğini söyledi. Özdağ, “Muzaffer Önder, görev süresi boyunca halkçı belediyecilik anlayışı ve örnek yaşamıyla Samsun halkının gönlüne taht kurmuş, ‘efsane başkan’ sıfatını sonuna kadar hak eden bir çalışma sergilemiştir. Kurucu Büyükşehir Belediye Başkanımız Muzaffer Önder’i aramızdan ayrılışının 19. yılında bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.