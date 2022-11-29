Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’un yılın ilk 10 ayında 170 ülke ve 6 serbest bölgeye 1 milyar 70 milyon 433 bin dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’un yılın ilk 10 ayında 170 ülke ve 6 serbest bölgeye 1 milyar 70 milyon 433 bin dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Başkan Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk 10 ayında 1 milyar 69 milyon 24 bin dolarlık ihracat yapan Samsun’un, bu yılın aynı döneminde yüzde 0.1 artışla yine bir milyar dolarlık barajı aşarak, 1 milyar 70 milyon 433 bin dolarlık ihracat yaptığını söyledi. Samsun’un ocak-ekim döneminde 170 ülke ve 6 serbest bölgeye ihracat yaptığını kaydeden Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, ABD, Hollanda, Fas ve Peru olduğunu, bu ülkeleri ise Almanya, Gürcistan, Birleşik Krallık, Irak ve Yemen’in takip ettiğini belirtti. Murzioğlu ayrıca, Samsun’un, ilk 10 ayında yaptığı ihracatla geçen yıl gibi yerinin değişmediğini ve Türkiye sıralamasında 19’uncu basamakta yer aldığını da sözlerine ekledi.

En fazla ihracat yapılan ürünler

2022 Ocak-Ekim döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden ilk 10 ayda en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında, ‘demir ve çelik’, ‘değirmencilik ürünleri’, ‘motorlu kara taşıtları’, ‘kazanlar, makinalar ve mekanik cihazlar’ ile ‘balıklar ve kabuklu hayvanlar’, geldi. Bunları ise, ‘elektrikli makina ve cihazlar’, ‘demir veya çelikten eşya’, ‘silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı’, ‘kauçuk ve kauçuktan eşya’ ile ‘yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler’ takip etti. İhracat yaptığımız ülke sayısı da 170’e yükseldi” dedi.

Murzioğlu: “İhracatın geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz”

Temel gayelerinin Samsun’un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesi olduğunu belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, açıklamasında, tüm zorluklara rağmen dünyanın dört bir tarafına ihracat yaparak Türkiye’nin ve Samsun’un gücüne güç katan müteşebbisleri de kutladı. Samsun’un ihracat rakamlarını daha yukarıya taşımak adına çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Murzioğlu, “Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın kilit noktalarından biri hiç kuşkusuz ihracattır. Ortak akıl toplantılarımızla, master planlarımızla, hibe projelerimizle, eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla, 7/24 kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla firmalarımızın gücüne güç katmaya gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de 3 Ekim tarihi itibari ile Odamız Eğitim Vakfı adına kalkınma ajansı desteğiyle uyguladığımız, ‘Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi Projesi’dir. Sekiz gün boyunca devam eden projemize 30 gencimiz katılarak sertifikalarını aldı. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Geçen yıl ilk kez aştığımız 1 milyar dolar ihracat rakamını bu yıl da geçmiş durumdayız. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da ihracat her daim bizim ana gündem maddelerimizden biri oldu ve böyle de olacaktır. Samsun’un ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.