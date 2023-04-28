Samsun’da mart ayında 117,4 milyon dolar ihracat, 149,6 milyon dolar ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Mart ayı dış ticaret istatistiklerine paylaştı. Ülke genelinde mart ayında genel ticaret sisteminde bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,4 artarken, ithalat ise yüzde 3,4 artış gösterdi. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü de yetki alanında bulunan Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’nın mart ayı rakamlarını da açıkladı.

Samsun’un ihracat-ithalat rakamları

Samsun’da mart ayında ihracat 117,4 milyon dolar, ithalat 149,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun’da şubat ayında 71,4 milyon dolar olan ihracat, mart ayında yüzde 64,4 artarak 117,4 milyon dolara yükseldi. Samsun’un şubat ayında 55,1 milyon dolar olan ithalatı, mart ayında yüzde 171 oranında artarak 149,6 milyon dolara çıktı.

Samsun’da 2022 yılı Mart ayında ihracat 149,3 milyon dolar, ithalat ise 111,2 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Bölge illeri

Tokat’ta mart ayında ihracat 2,8 milyon dolar, ithalat 2,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Çorum’da ihracat 169,2 milyon dolar, ithalat 108,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya’dan da 16,6 milyon dolar ihracat, 5,9 milyon dolar ithalat yapıldı.