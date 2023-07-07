Samsun’da 2023 Haziran ayında polis bölgesinde meydana gelen 834 trafik kazasında 3 kişi öldü, 687 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Haziran ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Haziran ayında Samsun’da 404’ü ölümlü-yaralamalı ve 430’u maddi hasarlı toplamda 834 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 687 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 289 kişi hayatını kaybetti

Türkiye genelinde haziran ayında 49 bin 582 kaza meydana geldi. Bu kazaların 237’si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 289 kişi hayatını kaybetti, 35 bin 623 kişi ise yaralandı.

Araçların cinsleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 1029’unu bisiklet, 5’ini at arabası, bin 770’ini motorlu bisiklet, 7 bin 448’ini motosiklet, 18 bin 221’ini otomobil, 843’ünü minibüs, 5 bin 165’ini kamyonet, 650’sini kamyon, 744’ünü çekici, 526’sını otobüs, 317’sini traktör, 20’sini arazi taşıtı, 75’ini özel amaçlı, 42’sini iş makinesi, 25’ini ambulans, 13’ünü tanker, 5’ini tren, 6’sını tramvay ve 787’sini diğer araçlar oluşturdu.