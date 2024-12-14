Samsun Valiliği’nde yapılan toplantıda kamu kurumlarının 2025 yılı çevre projeleri görüşüldü.

Samsun’da çeşitli atıkların yol açtığı çevre sorunlarına çözüm sağlamak amacıyla İl Mahalli Çevre Kurulu’nda alınan 2025 yılı ‘çevre’ temalı kararlar doğrultusunda ilgili kurumların ana yürütücülüğünde ve paydaşlığında hayata geçirilen, planlanan ve önerilen projeler Samsun Valiliği’nde yapılan toplantıda ele alındı. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın da katıldığı toplantıda kurum yetkilileri aşağıdaki projeler hakkında bilgi verdi:

Samsun Büyükşehir Belediyesi: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Atık Ara Depolama ve İşleme Tesisi Kurulması Projesi, Bitkisel Atık Yağ projesi, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Geri Kazanım Tesisi Kurulması Projesi, gürültü kirliliğinin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilecek projeler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü: Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortak yürütülmesi düşünülen çalışmalar, Sıfır Atık Uygulama Araştırma Merkezleri, İstiklal Caddesi Sıfır Atık Dönüşümü, Yeşil Bina Sertifikası, 2. El Mobilya Geri Dönüşüm Projesi, Sıfır Atık Sanat Yarışmaları, Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi, İmar Kirliliği Çalışmaları.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı: Deniz Kirliliği Bilgilendirme Eğitimleri, av sezonunda balıkçı barınaklarındaki su ürünleri kalıntılarının toplanarak kanalizasyon sistemine dahil edilmesinin sağlanması, balıkçı barınaklarına atık kabul tesislerinin kurulması/kapasite artırılması, balıkçı barınaklarında atıkların ayrı toplanması ve geri kazanılması.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü: Mert Irmağı Akarsu Kirliliği Önleme Projesi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü: (Samsun Orman İşletme Müdürlüğü) Mesire Yerleri ve Orman Alanlarının Kirliliği Projesi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Kitap ve defter atıklarının yönetimiyle ilgili Geri Dönüşen Şehir: Samsun Projesi.

İl Sağlık Müdürlüğü: Evsel Atık İlaç Toplama Projesi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı Projesi.

930 metruk bina yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince asayiş ve güvenliğe katkı sağlanması amacıyla Samsun genelinde bulunan metruk binaların tespiti, yıkılması/onarılması için başlatılan proje kapsamında tespiti yapılan bin 375 adet metruk binadan 930’u yıkıldı, 157’sinin metrukluğu giderildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise "Karadeniz’in incisi Samsun’umuzda sıfır atık konusunda iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalara destek veren Samsunlu hemşehrilerimize, Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.