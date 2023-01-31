Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’un 2022 yılı ihracatı 1 milyar 317 milyon dolar, ithalatı ise 1 milyar 136 milyon dolar olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’un 2022 yılı ihracatı 1 milyar 317 milyon dolar, ithalatı ise 1 milyar 136 milyon dolar olarak açıklandı.

TÜİK, dış ticaret istatistiklerini paylaştı. Türkiye’de aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3, ithalat ise yüzde 12,2 arttı. Verilere göre TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında olan illerden Samsun’da aralık ayında ihracat 104,4 milyon dolar, ithalat 72,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tokat’ta aralık ayında ihracat 3,4 milyon dolar, ithalat 2,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum’da aralık ayında ihracat 143,3 milyon dolar, ithalat 444,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya’da Aralık ayında ihracat 9,9 milyon dolar, ithalat 4,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca çevre illerden Ordu’da aralık ayında ihracat 23,2 milyon dolar, ithalat 4,1 milyon dolar olurken, Sinop’ta aralık ayında ihracat 4,6 milyon dolar, ithalat 379 bin dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı ihracat ve ithalat rakamları belli oldu

2022 yılının 12 aylık verilerine bakıldığında Amasya 135,5 milyon dolarlık ihracat, 44,6 milyon dolarlık da ithalat yaptı. Çorum 1 milyar 886 milyon dolarlık ihracat yaparken 3 milyar 842 milyon dolarlık da ithalat yaptı. Ordu 2022’de 266,9 milyon dolarlık ihracat yaparken, 66,1 milyon dolarlık da ithalat yaptı. Samsun 2022’de toplam 1 milyar 317 milyon dolarlık ihracat yaparken 1 milyar 136 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirdi. Sinop’ta toplam ihracat rakamı 33,6 milyon dolar olurken, ithalat ise 35,6 milyon dolar oldu. Ayrıca Tokat’ta 2022’de 44,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 23,7 milyon dolarlık da ithalat yapıldı.