Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. 293 personel ve 203 araçla sahada olan Büyükşehir, kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor.

Samsun’da etkili olan kar yağışı ile harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kış dönemine hazırlık kapsamında daha önce tüm tedbirlerini alan Büyükşehir Belediyesi, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollara hızla müdahale ederek yeniden ulaşıma açıyor. 293 personel ve 203 araçla karla mücadele çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için 7/24 mesai yapıyor. Ekipler ulaşımın sekteye uğramaması adına yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Başkan Doğan: "Kar yağışının ulaşıma engel olmaması adına sahadayız"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kar yağışının ilk anından itibaren çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz sahada özveriyle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre ilimizde kar yağışı birkaç gün daha etkili olacak. Ekiplerimiz bir taraftan ulaşıma kapanan yolları açarken kar yağışı da bir yandan etkisini sürdürüyor. Ama biz karın ulaşıma engel olmaması adına 7/24 sahadayız ve sahada olmayı sürdüreceğiz" dedi.