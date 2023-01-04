Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un 17 ilçesinde 1252 mahalle muhtarına Muhtar Bilgi Sistemi(MUBİS) eğitimi vereceklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un 17 ilçesinde 1252 mahalle muhtarına Muhtar Bilgi Sistemi(MUBİS) eğitimi vereceklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi muhtarların, Muhtar Bilgi Sistemi’ni (MUBİS) daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla başlattığı eğitim çalışmasına devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından Ayvacık ilçesinde eğitim çalışması gerçekleştirildi. Programda 35 muhtara, elektronik ortamda talep, istek, görüş, öneri ve şikâyetlerin iletilebildiği MUBİS sistemi üzerinden nasıl iletişim kurulduğu ve sistemin amacı hakkında bilgi verildi. Eğitim çalışması ile birlikte muhtarların MUBİS sistemini daha verimli kullanmalarını sağlayarak mahallelerindeki yaşanan sorunları en kısa zamanda ilgili kuruma iletmeleri ve hızla çözüm üretilmesinin sağlanması hedefleniyor.

"Samsun’un 17 ilçesinde 1252 mahalle muhtarına MUBİS eğitimini vereceğiz”

Verilen eğitim çalışmasının önemini anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kenti. Kentimiz için yaptığımız her adımda hızlı ve etkili bir şekilde çalışmaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ahenk içinde muhtarlarımızla birlik ve beraberlik içinde hizmet ediyoruz. Halkımızla kaynaşıp tüm kurumlarımızla ve muhtarlarımızla en yüksek performansla hizmet etmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimin gücü yürütülen süreçleri kolaylaştırıyor. Ancak bazı kırsal mahallerimizdeki muhtarlarımız kent merkezine gelmek için 120 kilometrenin üstünde yol kat ediyor. Bu noktada muhtarlarımızın yaşadıkları problemleri bilgisayar ortamında MUBİS sistemi üzerinden daha kolay ve hızlı bir şekilde bildirmeleri tüm kurumlarımız için çok önemli. MUBİS’in daha etkili ve verimli kullanımı için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmasının üçüncüsü Ayvacık ilçesinde gerçekleştirildi. Bu çalışma ile Samsun’un 17 ilçesinde 1252 mahalle muhtarına MUBİS eğitimini vereceğiz” dedi.