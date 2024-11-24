Samsun’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçenin tamamında, 11 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun Valiliği, ilin iç kesimlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Asarcık, Havza ve Ladik ilçelerindeki okulların tamamında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Alaçam, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Atakum, Ondokuzmayıs, Kavak, Salıpazarı, Canik, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, taşıma yoluyla merkez okullara gelen öğrencilerin 25 Kasım Pazartesi günü izinli sayılacakları, il genelinde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları aktarıldı.