Türkiye Wushu Kungfu Federasyonunca düzenlenen Türkiye Tek Yürek Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası’nda Samsunlu 50 kg(+) kiloda Fehim Faruk Erol, Türkiye birincisi oldu.

Düzce’de yapılan organizasyona, budokaido A, minik, minik-yıldız, ümit genç, 21 yaş altı, büyükler, veteran kumite ve kata kategorilerinde çeşitli illerden 1385 sporcu katıldı. Samsun’un Havza ilçesinden 50 kg(+) Fehim Faruk Erol Türkiye 1.si, 35 kg da Ömer Salih Geçer Türkiye 5.si oldu. Türkiye şampiyonu olan Ömer Faruk Erol İspanya’da yapılacak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Uzman antrenör Recep Gün, 9 ay gibi kısa bir sürede çalışmalara başladıklarını belirterek, “Bu kadar kısa bir sürede bu dereceyi almak büyük başarı, 2024’te yapılacak Türkiye şampiyonasında hedefimiz daha fazla şampiyonlar çıkarmak. Bunun içinde elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı arttıracağız. Kursiyerlerimiz ve ailelerini kutlarım” dedi.