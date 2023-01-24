Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, penaltı kabusuna 20 maç sonunda son verdi. Kırmızı-beyazlılarda bu sezon kazanılan 4’üncü penaltı, Zeki Yavru tarafından gole çevirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, penaltı kabusuna 20 maç sonunda son verdi. Kırmızı-beyazlılarda bu sezon kazanılan 4’üncü penaltı, Zeki Yavru tarafından gole çevirdi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 20 maçlık periyodunda 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 41 puanlı lider Eyüpspor’un 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor. 34 golle ligin en çok gol atan takımı unvanının sahibi olan Samsun temsilcisi, geride kalan sürede ilk kez penaltıdan gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlılar lider Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada daha önce kaçan 3 penaltının aksine 14. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı penaltı ile bu sezonun ilk penaltı golünü atarak şanssızlığını da kırmış oldu.

Penaltı kabusu: 3 penaltı kaçtı, 5 penaltı golü yedi

Ligin 3. haftasında Erzurumspor FK maçında penaltıdan gol yiyen Samsunspor, maç 2-2 giderken son saniyede Hasan Kılıç’ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Aynı maçta Olanare, 52. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 4. haftada 1-0 kaybedilen Manisa FK maçında Fernando Boldrin maç golsüz eşitlikle sürerken 44. dakikada penaltıyı gole çeviremedi. 7. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılarda Dougas Tanque, 60. dakikadaki penaltı atışından yararlanamadı. Ligin 9. haftasında Altınordu deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, 60. dakikada Ahmet İlhan Özek’in penaltı golüne engel olamadı. 10. haftada sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ilk yarının son dakikasında Bolusporlu Gökhan Karadeniz’in penaltı golüne engel olamadı. Ligde 14. haftada konuk olduğu Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Samsun ekibi, 1-0 öndeyken, 54. dakikada Olawoyin’in penaltı golüne engel olamadı. 16. haftada ise evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. dakikada Cengizhan Aygün’ün penaltı golüne engel olamadı. Son olarak 20. haftada Eyüpspor deplasmanında penaltı kazanan kırmızı-beyazlılarda bu kez topun başına Zeki Yavru geçti. Zeki Yavru, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek penaltı kabusuna son veren isim oldu.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor’da Hasan Kılıç, Fernando Boldrin ve Douglas Tanque bu sezon kazanılan penaltılardan yararlanamazken, Zeki Yavru ise penaltıyı gole çeviren ilk ve tek oyuncu olarak kayıtlara geçti.