SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da kadroda düşünülmeyen 4’ü yabancı 17 futbolcu kendilerine kulüp arıyor.

Son 5 sezonda 105 oyuncu transferi yapan Samsunspor, 11 yıl aradan sonra tekrar bu yıl Süper Lig’de mücadele edecek. Süper Lig’e çıkma mücadelesi çerçevesinde her yıl kadrosuna onlarca oyuncu katan Samsunspor, 2018-2019 sezonunda 21, 2019-2020 sezonunda 14, 2020-2021 sezonunda 16, 2021-2022 sezonunda 29 ve 2022-2023 sezonunda 25 oyuncuyu kadrosuna kattı. Her yıl birçok oyuncunun takıma katıldığı Samsunspor’da bu yıl kampa götürülmeyen 4’ü yabancı toplam 17 sözleşmeli oyuncu kendisine kulüp arıyor.

Yabancı oyuncular Kadeem Harris, Moussa Guel, Sheldon Bateau ve Elhadj Bah’ın yanı sıra Mücahit Albayrak, Berk Taşkın, Ali Ülgen, Yusuf Emre Gültekin, Amir Arli, Polat Yaldır, Elano Yegen, Ahmet Sağat, Nurullah Aslan, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç, Furkan Fehmi Güneş ve Yusuf Ensar Poyrazlı Bolu’da yapılan kamp kadrosuna dahil edilmeyerek kendilerinden kulüp bulmaları istendi. Karadeniz temsilcisinde ayrıca sezon başında Tomane Mendes, Melih Okutan, Sarp Ekinci, Ensar Arslan, Aykut Özer, Ali Kaan Güneren (k) ve Emre Demir (k) ile de yollar ayrılmıştı.

2023-2024 sezonu hariç son 5 sezonda 105 oyuncu transfer eden Samsunsupor, bu transferlerin haricinde Süper Lig yapılanması çerçevesinde Okan Kocuk, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka, Marc Bola, Nanu ve Marius Mouandilmadji gibi isimleri de kadrosuna kattı.