Spor Toto 1. Lig’in ilk devresinde 3 maçta penaltı kazanan Samsunspor, bunların hiçbirini gole çeviremedi. Samsunspor’a karşı penaltı kazanan 5 farklı takım ise penaltıların tamamından skor üretti.

Spor Toto 1. Lig’in ilk devresinde 3 maçta penaltı kazanan Samsunspor, bunların hiçbirini gole çeviremedi. Samsunspor’a karşı penaltı kazanan 5 farklı takım ise penaltıların tamamından skor üretti.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısını 18 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile lider Eyüpspor’un 6 puan gerisinde averajla 2. sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, ilk devrede rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Karadeniz temsilcisi, ilk devreyi zirvede bitirme şansını ise penaltılar ile kaçırdı. 3 farklı maçta kazandığı penaltıların hiçbirini gole çeviremeyen Samsunspor, 5 farklı rakibinin kazandığı tüm penaltılardan ise gol yedi.

Penaltı kabusu: 3 penaltı kaçtı, 5 penaltı golü yedi

Ligin 3. haftasında Erzurumspor FK maçında penaltıdan gol yiyen Samsunspor, maç 2-2 giderken son saniyede Hasan Kılıç’ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Aynı maçta Olanare, 52. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 4. haftada 1-0 kaybedilen Manisa FK maçında Fernando Boldrin maç golsüz eşitlikle sürerken 44. dakikada penaltıyı gole çeviremedi. 7. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılarda Dougas Tanque, 60. dakikadaki penaltı atışından yararlanamadı. Ligin 9. haftasında Altınordu deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, 60. dakikada Ahmet İlhan Özek’in penaltı golüne engel olamadı. 10. haftada sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ilk yarının son dakikasında Bolusporlu Gökhan Karadeniz, penaltı vuruşu ile Samsun ağlarını sarstı. 14. haftada konuk olduğu Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Samsun ekibi, 1-0 öndeyken, 54. dakikada Olawoyin, penaltı golüyle Keçiören adında skor üreten isim olmuştu. 16. haftada ise evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. dakikada Cengizhan Aygün’ün penaltı golüne engel olamadı.

En golcü isim Gaetan Laura oldu

Samsunspor’da 11 farklı isim gol atma başarısı gösterdi. Attığı 10 golün 9’unu ligde bulan Laura, bu alanda gol krallığı yarışında da zirveyi zorladı. Karadeniz temsilcisinde ayrıca Douglas Tanque ile Ahmet Sağat da 7’şer golle takımlarına katkı sağladılar. Ali Ülgen 3, Kadeem Harris 2 gol kaydederken, Moryke Fofana, Cihan Kahraman, Polat Yaldır, Ali Kaan Güneren, Alim Öztürk ve Muhammet Ali Özbaskıcı ise 1’er gol attı.

Zeki Yavru ve Jakup Szumski tüm lig maçlarında 90 dakika sahada kaldı

Kaleci Jakup Szumski ve sağ bek Zeki Yavru, tüm lig maçlarında 90 dakika görev aldı. Karadeniz temsilcisinde ayrıca kupada ve ligde toplam 31 oyuncu forma şansı buldu. Bu futbolculardan Hasan Kılıç, transfer oldu. Fernando Boldrin’in sözleşmesi feshedildi. Aryvdas Novikovas kadro dışı bırakıldı. Berk Taşkın, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Mücahit Albayrak uzun süreli sakatlık yaşadılar ve takıma dönüş süreleri belli değil.

En çok maçta forma giyen oyuncu da Gaetan Laura oldu. Laura; 17 lig ve 3 kupa maçı olmak üzere toplam 20 mücadelede bin 316 dakika süre aldı. Zeki Yavru ve kaleci Jakup Szumski ise ligdeki 18 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak, en fazla süre alan futbolcular olarak dikkat çektiler.