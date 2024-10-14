Samsunspor’un efsane kaptanı ve başkanı merhum Emin Kar’ın anısına ortaokul öğrencilerine Samsunspor forması hediye edildi.

Samsunspor’un efsane isimlerinden Emin Kar’ın oğlu Mustafa Kar ve arkadaşları, kaptanı 15 Ekim olan doğum gününde unutmadı. Mustafa Kar ve arkadaşları, Çarşamba Kızılot Ortaokulu’nu ziyaret ederek, tüm öğrencilere Emin Kar anısına Samsunspor forması hediye etti.

Öte yandan, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanarak felç kalan ve bundan üç yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Emin Kar, vefatının 3. yıldönümünde de mezarı başında anılacak. Emin Kar için 18 Ekim Cuma günü saat 13.00’te Asri Mezarlık’taki mezarı başında anma töreni düzenlenecek.

Yapılan etkinlik ve anma programı hakkında bilgi veren Emin Kar’ın oğlu Mustafa Kar, "Bu sene babamın anısına, babamın doğum günü olan 15 Ekim öncesi öğrenci kardeşlerimize arkadaşlarımla beraber forma hediye etmek istedik. Babamı anmanın en güzel yolunun bu olacağına kanaat getirdik. Keza öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelip, gözlerindeki mutluluğu görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de anlamış olduk. Bu şehrin çocuklarının Samsunsporlu olması için vesile olabildiysek ne mutlu. Son olarak babamı kaybettiğimiz gün olan 18 Ekim günü saat 13.00’te mezarı başında anma gerçekleştireceğiz. Tüm sevenlerini bekleriz" dedi.