Samsunspor’un altyapı teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor Futbol Akademi Teknik Direktörleri Mahir Yatkın, Aydın Akay, Özgür Cinel, Mustafa Güngör, Gökhan Burak Öztekin ve Futbol Okulu Antrenörü Mert Saydan, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı. Hastanenin sağlık sponsoru olduğu Samsunspor’un Futbol Akademi teknik ekibi eko-efor testine tabi tutuldu; çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz sağlığı ve hastalıkları, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve dahiliye taramaları yapıldı.