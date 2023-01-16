Samsun’da, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs kazası, 34. yılında İstanbul’da yapılacak panelle anılacak.

Samsun’da, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs kazası, 34. yılında İstanbul’da yapılacak panelle anılacak.

Türk futbolunun en büyük trajedilerinden birine sahne olan ve 20 Ocak 1989 günü gerçekleşen olayda, Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs kaza yapmış ve Teknik Direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, kaptan Emin Kar başta olmak üzere pek çok sporcu ise ağır yaralanmıştı.

Kazanın 34. yıl dönümünde bu sefer İstanbul’da da bir anma programı düzenlenecek. İstanbul Samsunsporlular Derneği tarafından organize edilecek olan panelde Spor Yazarları Atilla Gökçe ile Ahmet Çakır ve o dönem Samsunspor forması giyen, günümüzde ise Düzcespor’u çalıştıran Teknik Direktör Ercüment Coşkundere konuşmacı olarak katılacak.

Panel moderatörlüğünü editör ve yazar Mehmet Yılmaz’ın yapacağı gecede bütün dinleyicilere derneği kültür yayınlarından çıkan "Atatürklü Arma, Samsunspor" adlı kitap hediye edilecek. Sinevizyon gösterimlerinin de olacağı etkinlik 20 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.