SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig’i lider bitirmeyi garantileyen Samsunspor, şampiyonluğu meydanda yaptığı etkinlik ile kutladı.

Ligin bitmesine 6 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Samsunspor, bu sefer de ligin bitimine 4 hafta kala lider bitirip, şampiyon olmayı garantiledi. Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan coşkulu etkinlikler ile kutladı.

Ankara Keçiörengücü’nü yenerek liderliği garantileyen Samsunspor’da futbolcular maçın ardından Nuri Asan Tesisleri’ne gelerek buradaki açık otobüslere bindiler. Otobüs ile şampiyonluk turu atan futbolcular ve teknik heyet, daha sonra meydana gelerek etkinliklere katıldılar. Meydanda bekleyen coşkulu kalabalık meşaleler ve havai fişekler ile şampiyonluğu kutlarken, DJ tarafından çalınan şarkılara eşlik edip, çılgınca eğlendiler.

Etkinlik alanında taraftarlara seslenen Samsunspor Kaptanı Osman Çelik, “Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk en çok Samsunspor’a yakışırdı. Şampiyonluğu Samsun’a getirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, “Şehre verdiğim sözü tuttum. 11 yıl sonra şampiyon olduk. Umarım Süper Lig’de de başarılı işlerin altına imza atarız” diye konuştu.

Son olarak söz alan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise, “Hayalimiz olan Süper Lig’e yükseldik. Artık ustaların yarıştığı bir ligde olacağız. Ben sizlere başarı sözü veriyorum. Süper Lig’de de başarılı olmak için çalışacağız. Sizler de bize destek olma sözü verin” şeklinde konuştu.

Meydandaki etkinlikler havai fişek gösterilerinin ardından son buldu.