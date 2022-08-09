Samsunspor, 17. transferini Sarp Ekinci’yi kadrosuna katarak yaptı.

Samsunspor, 17. transferini Sarp Ekinci’yi kadrosuna katarak yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer sezonun 17. transferini hücum hattına yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 20 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Hacettepe Spor forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Sarp Ekinci ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İstanbul’da düzenlenen imza töreninde Futbol Gelişim Direktörümüz Batu Kaplan da yer aldı” ifadeleri kullanıldı.

Sarp Ekinci geçen yıl 2. Lig’de 30 maçta 5 gol atma becerisi gösterdi.