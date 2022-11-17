Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da oyuncular, teknik heyet ve kulüp personelleri, Eray Yasin Işık’ın yazdığı ’Baş Belası’ tiyatro oyununu izledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da oyuncular, teknik heyet ve kulüp personelleri, Eray Yasin Işık’ın yazdığı ’Baş Belası’ tiyatro oyununu izledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde Serkan Üstüner’in yönettiği, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci’nin oynadığı tiyatro oyununu Samsunspor Futbol Kulübü Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, teknik heyet, takım kaptanı Yusuf Abdioğlu, Muhammet Ali Özbaskıcı ve kulüp personeli izledi.

Oyun sonrası Hüseyin Eroğlu, tiyatro oyunu oyuncuları Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten’e Samsunspor forması hediye etti. Oyun öncesi de Hüseyin Eroğlu’nun yakın arkadaşı olan tiyatro oyuncusu Ceyhun Fersoy’da, kulübü ziyaret etmişti.