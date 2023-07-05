SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da kaleci Aykut Özer ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Samsunspor’da kadro yapılanması devam ediyor. Bir taraftan transferler gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, bir taraftan da kadroda düşünmediği oyuncular ile yollarını ayırıyor. Karadeniz temsilcisinde Tomane Mendes ve Ali Kaan Güneren’in ardından yolların ayrıldığı 3. isim kaleci Aykut Özer oldu.

Samsunspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili olarak, “Teşekkürler Aykut Özer. 2021-2022 sezonunda aramıza katılan kalecimiz Aykut Özer ile vedalaşıyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki kaleci 2 yıl boyunca Samsunspor forması ile 15 müsabakada forma giydi.