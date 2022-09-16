Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor’da kadrosunda bulunan 29 futbolcudan 10 tanesi ligin ilk 5 haftasında henüz forma şansı bulamadı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor’da kadrosunda bulunan 29 futbolcudan 10 tanesi ligin ilk 5 haftasında henüz forma şansı bulamadı.

Sezona şampiyonluk parolası ile giren ancak istediği başlangıcı yapamayan Samsunspor, ilk 5 haftanın ardından Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı. 18’i yeni transfer olmak üzere 29 kişilik oyuncu kadrosu ile sezona başlayan kırmızı-beyazlılarda ilk 5 maç itibariyle 10 futbolcu henüz forma giyemedi. Kadroda bulunan 11 futbolcu maçların tamamında süre alırken, 8 futbolcu ise farklı müsabakalarda sonradan oyuna girerek süre aldılar.

Karadeniz temsilcisinde ilk 5 hafta neticesinde kaleci Jakup Szumski, Zeki Yavru, Yusuf Aptioğlu, Gaetan Laura, Fernando Boldrin, Moryke Fofana, Alim Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, Kadeem Harris, Osman Çelik ve Mücahit Albayrak ilk 5 haftanın tamamında görev alan isimler.

Bu oyuncuların yanı sıra Celil Yüksel ile Aryvdas Novikovas 4, Ahmet Sağat 3, Cihan Kahraman, Ali Ülgen ile Douglas Tanque 2, Sarp Ekinci ve Ali Kaan Güneren ise 1’er maçta Samsunspor formasını terlettiler.

Kırmızı-beyazlılarda kadroda olmalarına rağmen ilk 5 hafta şans bulamayan futbolcular da Aykut Özer, Soner Gönül, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yunus Emre Çift, Şener Kaya, Berk Taşkın, Ali Taha Demir, Atakan Mert Özdemir, Emir Hakan Patan ve Polat Yaldır olarak dikkat çekti.

Samsunspor’un 18 Eylül Pazar günü saat 16.00’da oynacağı Sakaryaspor maçında takımın başında Yardımcı Antrenör Emre Bayraktar yer alacak.