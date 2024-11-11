Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un isim sponsorluğu için "Reeder" ile prensip anlaşmasına vardığını duyurması, taraftarın tepkisini çekti. Taraftarlar, kulübe, “Samsunspor’un adı bu kadar basit bir markayla anılmamalıydı. Başka bir firma bulamadınız mı? Bu karardan acilen dönün” çağrısında bulundu.

Samsunspor, isim sponsorluğu için Reeder firması ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşmayı, “Kulübümüz ile Türkiye’nin Samsun merkezli teknoloji markası Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. arasında isim sponsorluğu konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklaması ile duyuran Samsunspor’un açıklamasını teknoloji firması da paylaştı. Duyuruyu yorum yağmuruna tutan taraftarlar ise Samsunspor isminin önüne gelecek sponsorun daha global ve güçlü bir şirket olması gerektiğini, ’adı olumsuzluklara karışmış’ bir şirketle Samsunspor’un anılmasının Samsunspor markasına zarar vereceğini belirterek, tepki gösterdiler.

Taraftarlardan Reeder’a tepki

İsim sponsorluğu duyurusuna tepkilerini gösteren taraftarlar, “Geçmiş olsun, Reeder ismini aldıktan sonra Samsunspor’un kalitesi Reeder gibi düşecek”, “Şu iğrenç marka ile sponsorluk hiç yakışmadı Samsunspor. Ürünlerini üretirken hiç özenmeyen ve yaşanan problemlerde ürün iadesi ve para iadesi konusunda müşterisine sorun çıkartan rezil bir marka”, “Reeder, bozun ürünleri satarak beddua alan bir firma”, “Böyle bir isim sponsoru Samsunspor’a prestij kaybettiriyor”, “Samsung ya da Tesla yakışırdı”, “Reeder dediğin firma, 3 kamerası var diye 2 kameralı telefon satan bir firma”, “Samsunspor’un adı bu kadar basit bir markayla anılmamalıydı”, “Çok çok rezil bir marka ve ismimizi kirletmekten başka bir işe yaramayacak”, “CEO’sunun yaptığı paylaşım bile ne kadar amatör olduklarını gösteriyordu. Bu kadar iyi bir konumdayken, böyle vizyonsuz bir seçim”, “Geçen sene basketbol takımının isim sponsoru da bu firma değil miydi? Ne verdi Samsunspor’a da takım nefes alamadan küme düştü”, “Başka bir firma bulamadınız mı?”, “Bu karardan acilen dönün”, “Rezillik”, “Bu anlaşma sadece firmaya yarar, son derece vizyonsuz bir anlaşma”, “Prensipte kalsın, tam bir fiyasko”, “Leş gibi sponsor” gibi yorumlarda bulundular.

Duyuruyu yorumlara kapattılar

Sponsorluk anlaşmasına tepkilerin yağmasının ardından ise Reeder firması “Gururla duyuruyoruz. Samsunspor’un ismi şimdi Reeder Samsunspor. Şampiyonluk yolunda takımımızın yanındayız. Birlikte daha ileriye” paylaşımını yorumlara kapattı.

CEO’nun garip duyurusuna yoğun tepki

Öte yandan taraftarlar, Reeder CEO’sunun “Samsunspor artık Reeder Samsunspor. Galatasaray bir Türkiye takımı, tekrar Avrupa şampiyonu olacak bu sene. Biz de Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Samsunsporlusu, Trabzonsporlusu 4 büyükler, Galatasaray’a ligde açacağımız büyük rekabet yarışı ile tekrar Avrupa şampiyonluğu için hazır tutacağız. Türk futboluna hayırlı olsun” açıklamasına da taraftarlar yoğun tepki gösterdi.