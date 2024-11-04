1965 Samsunspor Derneği, kırsal mahalle okullarını kırmızı-beyaza boyayıp, öğrencilere de eğitim malzemesi desteğinde bulunuyor.

Samsunspor’a gönül vermiş insanların bir araya gelmesiyle oluşan dernek, okulların açılmasıyla birlikte köy okullarına Samsunspor logolu sırt çantaları dağıtıyor. Öğrencilere eğitim malzemesi desteğinde de bulunan dernek üyeleri son olarak Ayvacık’ın Karşıdöngel Mahallesi’ndeki Karşıdöngel Haydar İlköğretim Okulu’na destek sağladı.

Karşıdöngel Haydar İlköğretim Okulu’nda boya ve temel ihtiyaçları belirleyen dernek üyeleri, toplanan bağışlarla bu eksikleri giderdi ve okul binasını Samsunspor’un renklerine boyadı. Okulda yapılan çalışmalara katılan dernek üyeleri, öğrencilerle keyifli vakit geçirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Çağdaş Yıldırım, “Amacımız, Samsunspor’un sevgisini her çocuğa ulaştırmak, şehirde ulaşmadık tek bir köşe bile bırakmamak. Bu hedefe ulaşmanın en anlamlı yolu çocuklardan geçiyor. Çünkü bir çocuğa dokunduğunuzda aslında bir aileye, bir topluluğa dokunmuş oluyorsunuz. ‘Bir çanta, Bir hayal’ diyerek çıktığımız bu yolda dernek üyelerimizin destekleriyle 2 köy okulunu boyayıp 400’den fazla öğrenciye Samsunspor logolu sırt çantamızı ulaştırmış olduk” dedi.

Okulun boyanmasının ardından dernek üyeleri, getirdikleri Samsunspor formalarını, sırt çantalarını ve eğitim destek malzemelerini öğrencilere hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.