SAMSUN (İHA) – Samsunspor taraftar gruplarının temsilcileri, basın açıklaması yaparak bu sezon mutlu sona ulaşacaklarını ifade ettiler.

Spor Toto 1. Lig’in lideri Samsunspor’da taraftar grupları başkanları, tribün liderleri, kahvaltı programında bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik mesajı verilirken, Şimşekler Onursal Başkanı Volkan Altun ve Söğütlübahçe Taraftar Grubu Başkanı Ümit İren, Boluspor deplasmanının yasaklanması ve Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın, Samsunspor tribünlerine yönelik söylemlerine cevap verdiler.

Taraftar olarak gösterdikleri tutumun Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Volkan Altun, "Biz taraftar grupları olarak, ilerlediğimiz yolda, tamamen topluma, değerlerine, saygılı tutumlarımıza devam etmekteyiz. Bolu’da önemli bir deplasman maçımız var. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Güçlü bir taraftar yapımız var. Gittiğimiz maçlarda tribünleri dolduruyoruz. Anlam veremediğimiz bir tutumdan dolayı, Boluspor maçına taraftarımızın girişi engellenmiştir. Şampiyonluk yolunda giden bir takımın taraftar bütünlüğünün engellenmesi çok olumsuz bir davranıştır. Biz hem iç hem dış sahada ortaya koyduğumuz beraberlikle Türkiye’ye örnek teşkil eden bir yapıyız. Ama Samsunsporumuzun üzerinde oluşabilecek tüm olumsuzlukları da yine bertaraf ederek yolumuza devam edeceğiz. Allah’ın izniyle Süper Lig’e güçlü bir şekilde çıkacağız" dedi.

Altınordu maçında da tribünleri dolduracaklarını belirten Ümit İren, “Altınordu kulüp başkanının, Samsunspor taraftarının hafta içi olması nedeniyle, maça gelmeyeceği yönünde söylemiş olduğu sözler var. Kimin ne konuştuğu bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz büyük bir camiayız. Büyük Samsunspor taraftarı, stadı doldurup, takımını 90 dakika boyunca destekler. Biz engel tanımıyoruz. Takımımızı, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi kendi şehrimizde destekleyeceğiz. Bolu’da alınan deplasman yasağı kararının haksız olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce bu karardan dönülmesini arzu ediyoruz. Bizim bugün hiçbir şeye aldırış etmeden, tek yumruk olup, herkesin Samsunspor’a sahip çıkması lazım. Hep beraber birlik beraberlik içinde Allah’ın izniyle şampiyon olacağız" diye konuştu.

Basın açıklamasına ayrıca TSYD Samsun Şube Başkanı Avni Demir, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Samsunspor Taraftar ve Taraftar Grupları Sorumlusu Tonguç Ali Anıl, taraftar gruplarının temsilcileri, tribün liderleri ve gazeteciler katıldı.