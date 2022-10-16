Antrenmanda, Altınordu maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri, pas çalışması ve yarı sahada oyun oynadı.

Samsunspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Muş 1984 Muş Spor maçı hazırlıklarına, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Samsunsporlu futbolcular, çarşamba günü oynanacak olan Muş 1984 Muşspor maçı hazırlıklarına başladı.

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