Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi DLH kavşağı yakınında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Volkan Bingöl, Samsunspor-Denizlispor arasında oynanan maçı izledikten sonra evine dönerken, idaresindeki 34 FFV 179 plakalı elektrikli bisiklete arkadan gelen Umutcan B. yönetimindeki 55 BN 009 plakalı kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Osman Volkan Bingöl ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bingöl, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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