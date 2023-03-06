Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon ligde kazandığı 6 penaltının 5’ini kaçırdı. Rakip takımlar ise Samsun temsilcisine karşı kullandığı 6 penaltının tamamını gole çevirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon ligde kazandığı 6 penaltının 5’ini kaçırdı. Rakip takımlar ise Samsun temsilcisine karşı kullandığı 6 penaltının tamamını gole çevirdi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’de 23 maçt 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 47 puan toplayarak lider Eyüpspor’un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor. 39 golle ligin en çok gol atan takımı unvanının sahibi olan kırmızı-beyazlıların, geride kalan sürede penaltılarla ise başı belaya girdi. Ligde 6 penaltı kazanan Samsun ekibi, bunların sadece 1’ini gole çevirirken, 5 penaltı vuruşundan yararlanamadı. Öte yandan Samsunspor aleyhine verilen penaltılarda rakip takımlar 6’da 6 yaptı.

Penaltı kabusu

Ligin 3. haftasında Erzurumspor FK maçında penaltıdan gol yiyen Samsunspor, maç 2-2 giderken son saniyede Hasan Kılıç’ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Aynı maçta Olanare, 52. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 4. haftada 1-0 kaybedilen Manisa FK maçında Fernando Boldrin, mücadele golsüz eşitlikle sürerken 44. dakikada penaltıyı kaçırdı. 7. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılarda Dougas Tanque, 60. dakikadaki penaltı atışından skor üretemedi. 9. haftada ise Altınordu deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, 60. dakikada Ahmet İlhan Özek’in penaltı golüne engel olamadı. 10. haftada 2-2 biten Boluspor karşılaşmasında da ilk yarının son dakikalarında Bolusporlu Gökhan Karadeniz, penaltıdan golü bulmuştu. Ligde 14. haftada konuk olduğu Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Samsun ekibi, 1-0 öndeyken, 54. dakikada Olawoyin’in penaltı golüne engel olamadı. 16. haftada ise evindeki Yeni Malatyaspor müsabakasından yine 1-1’lik skorla ayrılan kırmızı-beyazlılar, 27. dakikada Cengizhan Aygün’ün penaltı golünü engelleyemedi. 20. haftada Eyüpspor deplasmanında penaltı kazanan Samsunspor’da bu kez topun başına Zeki Yavru geçti. Zeki, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek penaltı kabusuna son veren isim oldu. Penaltıdan ilk golünü 20 maç sonra kaydeden Samsun temsilcisinde, 23. haftada Manisa deplasmanında Zeki Yavru 4. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken, Manisa FK’nın golünü ise 82. dakikada penaltıdan Junior Fernandes kaydetti. Son olarak 24. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk eden Karadeniz temsilcisinde, 9. dakikadaki penaltıyı Zeki Yavru kaçırdı.