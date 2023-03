beyazlılarda Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin 3 puan olduğunu söylerken, tecrübeli futbolcu Yusuf Abdioğlu ise Samsun’a kazanarak dönmek istediklerini dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Samsunspor ile Sakaryaspor, yarın Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde tamamlayan Samsun temsilcisi, Sakarya’ya gitmek için tesislerden ayrıldı. Kulüp personellerinin uğurladığı kırmızı-beyazlı kafilede teknik heyet ve futbolcular, bu zorlu müsabakadan 3 puan alıp şehre dönmek istediklerini söylediler.

Hüseyin Eroğlu: “Kazandığımız takdirde çok iyi bir konuma geleceğiz”

Son 5 maçını kazanan Sakaryaspor’u deplasmanda yenmeleri halinde ligde büyük bir avantaja sahip olacaklarının altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Ligin boyu kısalıyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bizim için deplasman ya da iç saha fark etmiyor. Rakibimizin gücünün farkındayız. Sakaryaspor da 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bizler her maçı kazanmak için sahada performans ortaya koymak zorundayız. Her maç Samsunspor gibi oynamak zorundayız. Kazandığımız takdirde çok iyi bir konuma geleceğiz. Kolay olamayacak. Rakibe saygı duyuyoruz. İzleyen taraftarların çok mutlu olacakları bir maç olacak. İnşallah skor da bizim lehimize gerçekleşir ve 3 puanla döneriz” dedi.

Yusuf Abdioğlu: “Tüm rakiplerimizi yene yene şampiyon olmak istiyoruz”

Şampiyonluk yarışındaki tüm rakipleri yenerek Süper Lig’e çıkmak istediklerini belirten takım kaptanlarından Yusuf Abdioğlu ise, “Samsunspor ile ilk hayalim olan ‘gol atmak’ hayalini gerçekleştirdim. Çaykur Rizespor maçı öncesi gol atacağımı hissetmiştim. İlk defa şehrimin takımının forması ile gol sevinci yaşadım. Allah nasip etti ve bu forma ile gol attım. Samsun’da doğan herkes bu forma ile gol atma hayali kuruyordu. Bana nasip olduğu için çok mutluyum. İkinci hedefim ise tüm takım arkadaşlarım gibi sezon sonu şampiyon olmak. İnşallah bu sene onu başaracağız. Çalışmalarımız da şampiyonluk doğrultusunda gidiyor. Sakaryaspor gibi önemli bir maça gidiyoruz. Rakibimiz de son haftalarda seri galibiyetler aldı. Bunun bilincindeyiz. Kaybetmemek önemli ama biz kazanmak istiyoruz. Tüm rakiplerimizi yene yene şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah Sakarya’dan da kazanarak geleceğiz” diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmayan Samsunspor kafilesi, yolculuk öncesinde tesiste çalışan kadın personellere çiçek verdi.