Son 3 yıldır sezona ‘Süper Lig’ parolasıyla başlayan Samsunspor, ilk 10 haftada beklentilerin uzağında kaldı.

Son 3 yıldır sezona ‘Süper Lig’ parolasıyla başlayan Samsunspor, ilk 10 haftada beklentilerin uzağında kaldı.

Spor Toto 2. Lig’de son 2 sezon şampiyonluk hayallerine play-off’larda veda eden Samsunspor, bu yıl da rotayı ‘şampiyonluk’ olarak belirledi. Sezona Teknik Direktör Bayram Bektaş idaresinde başlayan kırmızı-beyazlılar, ilk 5 haftada sadece 1 galibiyet alınmasının ardından Bektaş ile yollarını ayırdı. Yardımcı antrenör Emre Bayraktar ile idaresinde Sakaryaspor’u 3-2 yenen kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nu takımın başına getirdi.

Hüseyin Eroğlu 4 maçın 3’ünde puan kaybetti

Şu ana kadar takımın başında ligde 4 maça çıkan Hüseyin Eroğlu da kötü gidişatı durduramadı. Söz konusu müsabakalarda tutuk bir görüntü sergileyen Samsunspor, Eroğlu yönetiminde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 4 maçın 3’ünde puan kaybı yaşadı. Eroğlu ile sahasında ve deplasmanda defansif futbol oynandığını düşünen Samsunspor taraftarları bazı maçlarda duruma tepki gösterdi. Bu dönemde ayrıca Fernado Boldrin ve Aryvdas Novikovas kadro dışı bırakıldı.

Şampiyonluk hedeflenen sezonun ilk 10 maçının 7’sinde puan kaybı yaşandı

Karadeniz temsilcisi geride kalan 10 haftanın 7’sinde puan kaybı yaşadı. Bu süreçte 3 galibiyet alan Samsunspor, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplayabildi. Rakip filelere 14 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü. Ligde 8. sıraya kadar gerileyip, play-off potası dışında kalan Samsunspor; Eyüpspor (10 maçta 21 puan), Bodrumspor (10 maçta 18 puan), Pendikspor (9 maçta 18 puan), Keçiörengücü (10 maçta 18 puan), Boluspor (9 maçta 16 puan), Sakaryaspor (10 maçta 15 puan) ve Çaykur Rizespor’un (9 maçta 14 puan) gerisinde kaldı. Öte yandan ligde Samsunspor’un arkasında bulunan takımlardan Bandırmaspor ile Manisa FK’nın 13, Tuzlaspor ile Altınordu’nun 12, Adanaspor ile Göztepe’nin de 11’er puanları bulunuyor.

Tanque ve Laura 4’er gol attı

Oynanan 10 maçta Samsunspor kadrosunda bulunan futbolculardan Yusuf Emre Gültekin, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Jakup Szumski ve Kadeem Harris tüm maçlarda süre aldı. Atılan 14 golden 4’er tanesini Douglas Tanque ile Gaetan Laura, 2 tanesini Ahmet Sağat filelere yollarken, Ali Ülgen, Kadeem Harris, Alim Öztürk ve Moryke Fofana’da 1’er golle takımına katkı sağladı.

Samsunspor, ligin 11. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da İstanbul’da Pendikspor’un rakibi olacak.