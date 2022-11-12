Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Samsunspor, deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor ile 5. kez mücadele edecek.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Samsunspor, deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor ile 5. kez mücadele edecek.

Samsunspor ile Tuzlaspor daha önce 4 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlardan 3’ünü Samsunspor kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında İstanbul’da oynanan 2 karşılaşmayı da Samsunspor kazandı. Tuzlaspor bu sezon oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 12 puan toplayabildi. Rakip filelere 12 gol atan İstanbul temsilcisi, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. Tuzlaspor, sahasında oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 6 gol gönderen Tuzlaspor, kendi kalesinde ise 8 gol gördü.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor, bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Rakip filelere 17 gol gönderen Samsunspor, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Bu sezon deplasmanda 6 maça çıkan kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakiplerine 8 gol atan Samsunspor, kalesinde de 5 gol gördü.

13 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses’in yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Gökmen Baltacı yapacak.