SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Sakaryaspor ligin 6. haftasında birbirlerine 32. kez rakip olacaklar.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Sakaryaspor ligin 6. haftasında birbirlerine 32. kez rakip olacaklar.

Samsunspor ile Sakaryaspor daha önce 31 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Samsunspor 12, Sakaryaspor ise 11 galibiyet elde etti. İki takım arasında oynanan toplam 8 maç beraberlikle sonuçlandı. Sakaryaspor ile Samsunspor, Samsun’da ise 15 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 7’sini Samsunspor, 5’ini de Sakaryaspor kazandı. Samsun’daki maçların 3’ü ise beraberlikle sonuçlandı.

Sakaryaspor ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Bu maçlarda rakip filelere 7 gol atan Sakarya temsilcisi, kalesinde ise 4 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar, ilk 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi. Samsunspor rakip filelere 6 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 5 gol gördü.

18 Eylül Pazar günü saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Turgut Doman, Abdullah Sarı ve Ferdi Karadoruk hakem üçlüsü yönetecek.