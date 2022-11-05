Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Göztepe, tarihlerindeki 39. randevuya çıkacaklar.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Göztepe, tarihlerindeki 39. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Göztepe daha önce 38 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 10’unu Samsunspor, 20’sini Göztepe kazandı. İki takım arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan maçlarda Karadeniz temsilcisi 7, İzmir temsilcisi 8 galibiyet aldı. İki takım arasında Samsun’da oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz temsilcisi bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 17 puan toplayabildi. Rakip filelere 16 gol atan kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Ege temsilcisi Göztepe ise bu sezon çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 14 puan toplayabildi. Rakip filelere 10 gol atan sarı-kırmızılılar, kendi kalesinde ise 9 gol gördü.

Göztepe bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3’te mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda 3 gol atabilen Göztepe, kendi kalesinde ise 6 gol gördü. Samsunspor ise kendi sahasında oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Samsun’daki maçlarda rakip filelere 8 gol gönderen Samsun temsilcisi kendi kalesinde ise 6 gol gördü.

6 Kasım Pazar günü saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Murat Erdoğan, Suat Göz ve Mert Bulut hakem üçlüsü yönetecek.